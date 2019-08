De quedar libre por intento de homicidio a la cárcel acusado de matar a otra persona

Marzo de 2017. Pepe —nombre ficticio— sale de un salón de juegos en A Coruña y se encuentra, casualmente, con Juancho, un conocido de origen colombiano. Charlan relajadamente un rato. "Hablamos un poco de todo. Me preguntó si había apostado a algo y le expliqué que no, que acababa de cobrar 700 euros del paro y que ni se me había ocurrido sacarlos del bolsillo. Me invitó a ir a su casa y acepté", explica Pepe en su relato a las autoridades. Al llegar a casa de Juancho nos encontramos a Buba, su compañero de piso, que es de Senegal. [...]