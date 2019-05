¿Por qué vuestros nicks?

Pues eso. Quiero hacer un Pregúntame pero a la inversa; un "Respóndeme". Cada vez que os leo siempre me paro a pensar en por qué habéis elegido esos nombres. De algunos cojo la referencia, de otros no, y me causa curiosidad. ¿Cuál es el motivo de que tengáis los nombres que tenéis?

Así que si esto llega a portada es una buena ocasión para contar historias.

Empiezo con el mío, no se diga: a pesar de llevar la palabra "pollo" y ser naranja, no tiene nada que ver con Ciudadanos. Conocí a un tipo de Almería, muy majo, que saludaba a todo el mundo con un "¡Qué pasa, pollo!". Con ese acento tan cojonudo se quedaba en algo como "É paasa polloah" y al final mentalmente lo visualizaba como "pasapolloh".

Os toca. ¿Por qué habéis escogido vuestros nombres?