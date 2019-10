¿Qué es la edad corregida?

Muchas madres y padres de bebés prematuros no entienden al principio el concepto de edad corregida, y su entorno, menos todavía. A veces en consulta te dicen que sus hijos e hijas tienen una edad, pero que nosotros les decimos que tienen otra. Cuando además intentan explicarlo a sus allegados, la confusión es mayor. Algunos amigos meten la pata con esos padres y madres porque nunca nadie les explicó esto. Y es que no se suele explicar muy bien, porque si no, se entendería muy fácilmente.