Por qué dejo el Periodismo

Soy graduado en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra. Historiador nunca me consideré, aunque durante bastante tiempo sí que mantuve alguna esperanza en el que Gabriel García Márquez consideró el mejor oficio del mundo. Antes de nada: creo que no estoy hecho para esto. La mayoría de los temas que publican los medios me parecen aburridos e irrelevantes. No me interesan los sucesos ni las últimas declaraciones de nuestros políticos. No tengo una voz impactante ni buena presencia. Tampoco soy rápido. No me gusta dar codazos.