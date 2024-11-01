edición general
Qatar insta a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar la embajada de Tel Aviv [Eng]

Qatar insta a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar la embajada de Tel Aviv [Eng]

Doha ha pedido una "respuesta regional" al intento de asesinato de líderes de Hamas en la monarquía del Golfo esta semana por parte de Israel

cocolisto #2 cocolisto
Sin la colaboración de algunos servicios secretos entre ellos los de Catar, no se hubiera producido el ataque por muchos golpes de pecho que se den ahora.
#3 soberao
#2 Si Israel se iba a reunir con esta gente para negociar un alto el fuego, no hace falta servicios secretos para saber donde se alojan.
#5 cunaxa
#2 la gente y los países tienen derecho a cambiar de idea y en este caso hay razones para hacerlo.
cocolisto #6 cocolisto
#5 Por supuesto y ojalá fuera así.
mariettica #7 mariettica
#5 y reconocer que cometieron el error de aliarse con genocidas... Pero eso no lo haran
slainrub #8 slainrub
#2 Eso no es cierto. Y sino explicame como consiguió Israel matar al líder de Hamás en Teheran, con la colaboración de los servicios secretos Iranís? O creéis cualquier cosa.
#9 BurraPeideira_
#2 En qué te basas para pensar eso?
Dudo mucho que Qatar vaya a traicionar a sus aliados, o más bien franquiciados.
Supongo que todo el mundo lo sabe pero hamas pertenece a los hermanos musulmanes, la ideología que Qatar ha promovido por todo el mundo árabe y que le ha costado no solo decenas de miles de millones, también el conflicto diplomático y aislamiento por parte de Arabia Saudí y todos sus aliados.
cocolisto #10 cocolisto
#9 Aquí hay un desmentido pero nos costará saber que fue lo que pasó en realidad dado que los servicios secretos suelen funcionar por libre y es muy posible que al gobierno de Catar se lo pasarán por la entrepierna :

www.swissinfo.ch/spa/catar-desmiente-haber-sido-informado-por-eeuu-ant
#4 pirat
Cortar relaciones no es una escalada bélica, es lo mínimo después de una agresión de este tipo.
#1 cunaxa
Normal.
Por muy grande que sea la presión de EEUU para defenderlo, Israel las está haciendo muy gordas como para seguir perteneciendo a la comunidad internacional como uno más. Ya es un proscrito en la mente de la mayor parte del mundo y es cuestión de tiempo que esto se materialice en la política.
