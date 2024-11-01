·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7210
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6414
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5153
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5236
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4533
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
más votadas
416
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
626
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
535
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
721
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
416
Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
33
clics
Qatar insta a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar la embajada de Tel Aviv [Eng]
Doha ha pedido una "respuesta regional" al intento de asesinato de líderes de Hamas en la monarquía del Golfo esta semana por parte de Israel
|
etiquetas
:
qatar
,
cierre
,
embajada
,
uae
,
tel aviv
17
7
0
K
227
Israel
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
7
0
K
227
Israel
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cocolisto
Sin la colaboración de algunos servicios secretos entre ellos los de Catar, no se hubiera producido el ataque por muchos golpes de pecho que se den ahora.
4
K
65
#3
soberao
#2
Si Israel se iba a reunir con esta gente para negociar un alto el fuego, no hace falta servicios secretos para saber donde se alojan.
2
K
33
#5
cunaxa
#2
la gente y los países tienen derecho a cambiar de idea y en este caso hay razones para hacerlo.
1
K
26
#6
cocolisto
#5
Por supuesto y ojalá fuera así.
0
K
20
#7
mariettica
#5
y reconocer que cometieron el error de aliarse con genocidas... Pero eso no lo haran
0
K
10
#8
slainrub
#2
Eso no es cierto. Y sino explicame como consiguió Israel matar al líder de Hamás en Teheran, con la colaboración de los servicios secretos Iranís? O creéis cualquier cosa.
0
K
10
#9
BurraPeideira_
#2
En qué te basas para pensar eso?
Dudo mucho que Qatar vaya a traicionar a sus aliados, o más bien franquiciados.
Supongo que todo el mundo lo sabe pero hamas pertenece a los hermanos musulmanes, la ideología que Qatar ha promovido por todo el mundo árabe y que le ha costado no solo decenas de miles de millones, también el conflicto diplomático y aislamiento por parte de Arabia Saudí y todos sus aliados.
0
K
10
#10
cocolisto
#9
Aquí hay un desmentido pero nos costará saber que fue lo que pasó en realidad dado que los servicios secretos suelen funcionar por libre y es muy posible que al gobierno de Catar se lo pasarán por la entrepierna :
www.swissinfo.ch/spa/catar-desmiente-haber-sido-informado-por-eeuu-ant
0
K
20
#4
pirat
Cortar relaciones no es una escalada bélica, es lo mínimo después de una agresión de este tipo.
3
K
37
#1
cunaxa
Normal.
Por muy grande que sea la presión de EEUU para defenderlo, Israel las está haciendo muy gordas como para seguir perteneciendo a la comunidad internacional como uno más. Ya es un proscrito en la mente de la mayor parte del mundo y es cuestión de tiempo que esto se materialice en la política.
2
K
29
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dudo mucho que Qatar vaya a traicionar a sus aliados, o más bien franquiciados.
Supongo que todo el mundo lo sabe pero hamas pertenece a los hermanos musulmanes, la ideología que Qatar ha promovido por todo el mundo árabe y que le ha costado no solo decenas de miles de millones, también el conflicto diplomático y aislamiento por parte de Arabia Saudí y todos sus aliados.
www.swissinfo.ch/spa/catar-desmiente-haber-sido-informado-por-eeuu-ant
Por muy grande que sea la presión de EEUU para defenderlo, Israel las está haciendo muy gordas como para seguir perteneciendo a la comunidad internacional como uno más. Ya es un proscrito en la mente de la mayor parte del mundo y es cuestión de tiempo que esto se materialice en la política.