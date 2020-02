Qarman CubeSat: caerá desde la ISS como una bola de fuego (ING)

Mañana, la última misión de la ESA, el cubesat Qarman (QubeSat for Aerothermodynamic Research and Measurements on Ablation), será lanzada al espacio, no a bordo de un cohete, sino que va a ser liberada desde la Estación Espacial Internacional (ISS). Andrew Morgan tomará el dispensador de Nanoracks y lo colocará en la esclusa de aire del módulo japonés Kibo. Su misión es recopilar una gran cantidad de datos sobre la ardiente física de la reentrada atmosférica observando como se quema su corcho espacial. En español: bit.ly/2uvxS1e