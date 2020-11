Python sobrepasa a Java como lenguaje de programación más popular por primera vez en los 20 años del indice TIOBE

Por primera vez desde se inició el índice TIOBE hace casi 20 años, Java y C no ocupan las dos primeras posiciones. Así abren el anuncio en la web con los resultados del ranking para el mes de noviembre de 2020. TIOBE lleva casi dos décadas calculando la popularidad de los lenguajes de programación a partir del número de resultados en diferentes motores de búsqueda para las consultas sobre cada lenguaje. Si bien no es un dato sin sus críticas, puede medir relativamente el grado de interés online sobre los lenguajes en el tiempo.