Putin: "La histeria militar por Corea del Norte podría traer una catástrofe planetaria"

Según el presidente ruso, Corea del Norte dispone de diferentes tipos de armas contra las cuales no tiene sentido utilizar la tecnología antimisiles. "Comerán hierba, pero no abandonarán este programa (nuclear y de misiles) si no se sienten seguros". "En estas condiciones la histeria militar no traerá ningún resultado bueno. Todo ello puede conducir a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas"