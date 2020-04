Putas con derechos (también en tiempos de pandemia)

Cuando se criminaliza la prostitución, las que acaban con más multas y detenciones son las putas, no los clientes. Los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sexuales tienen que ser no solo defendidos, sino también promocionados. Y en esa defensa de la dignidad, el abolicionismo ni está ni se le espera; las posturas abolicionistas no hacen otra cosa que ahondar en el estigma. Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también apuestan por la despenalización de la prostitución. Al igual que ONU SIDA.