La puta gracia andaluza

Si no es para hacer reir, no tiene ni puta gracia. Esa ha sido la llamativa respuesta que hemos visto en redes sociales sobre el estreno de la producción de Movistar + “La peste”. Esta corriente de comentarios que acentúan como aspectos negativos todo lo que, como andaluz no es válido si no lleva traje de bufón, debería llevar a todos los que nos sentimos orgullosos de haber nacido en la tierra de un tal Antonio Machado o de Lorca, a una profunda reflexión. Aquí va la mia.