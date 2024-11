El pulso entre Elon Musk y los sindicatos suecos continúa un año después

La primera huelga contra Tesla ha acabado convirtiéndose también en el paro más largo del país escandinavo en un siglo. Y la mecha ha prendido en otros sectores gracias a diversas acciones de solidaridad: los carteros se niegan a repartir su correo, los empleados de limpieza y mantenimiento no trabajan en sus instalaciones, los taxistas no compran sus automóviles, los estibadores no los descargan… Acciones que han traspasado las fronteras con los estibadores de Dinamarca y Noruega uniéndose en su negativa a descargar sus vehículos.