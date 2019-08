Puigdemont enmohece

Para el ex president la fecha es importante porque el próximo 2 de febrero le caduca el carnet de identidad , documento que ha de estar vigente para concurrir a unos comicios y que no puede renovar sin correr el riesgo de ser detenido. A su núcleo duro no le será fácil explicar ante la ciudadanía catalana que hay que anticipar las elecciones autonómicas y poner en peligro la mayoría parlamentaria del separatismo porque al visionario de Waterloo le caduca el DNI