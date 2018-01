Puigdemont comunica al PDeCat que no volverá a Cataluña

Carles Puigdemont no volverá a España, no se presentará en el Parlament de Cataluña, según confirman fuentes del PDeCat citadas por Las mañanas de Cuatro. Según la cadena de Mediaset, el expresidente fugado se reunió en la tarde del miércoles con Marta Pascal, jefa de filas de los exconvergentes, y le transmitió su voluntad de no regresar a Barcelona e intentar ser investido en la distancia.