Puerta trasera "demoníacamente inteligente" escondida en una pequeña porción de un chip de computadora [EN]

imagine una puerta trasera plantada no en una aplicación, o en un sistema operativo profundo, sino incluso más profundo, en el hardware del procesador que ejecuta una computadora. Y ahora imagine que la puerta trasera de silicio es invisible no solo para el software de la computadora, sino incluso para el diseñador del chip, que no tiene idea de que fue agregado por el fabricante del chip, probablemente en alguna fábrica china remota. Y que es un componente único escondido entre cientos de millones o miles de millones.