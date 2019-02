La puerta de Tannhaüser

Interesante recopilación alrededor de Tannhaüser... Desde la leyenda, pasando por la ópera hasta el film de culto. "Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad, cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos... se perderán en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir..."