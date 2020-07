¿Puedo correr si dono sangre? : Cómo recupera el cuerpo después de donar

La respuesta es clara: no debes. Al menos, no debes hacerlo inmediatamente después. Deberías esperar unas 24 horas para realizar tu siguiente entrenamiento, y lo ideal es que no fuera un entrenamiento de máxima exigencia. Además, no es recomendable competir a alta intensidad durante unos días o incluso semanas después de una donación, dependiendo de las variaciones individuales de cada persona.