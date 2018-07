Cómo la luz empuja objetos sólidos  

Este vídeo de The Action Lab explica de forma bastante accesible conceptos como la masa relativista aparente que hace posible que la luz pueda empujar objetos a pesar de que se supone que la luz no tiene masa. Para acompañar la explicación de The Action Lab hace dos pruebas. La primera consiste en dirigir el haz de luz de una linterna de 32.000 lúmens contra una balanza de precisión para comprobar si es posible medir de ese modo la fuerza que ejerce la luz. Texto via bit.ly/2z29yFo