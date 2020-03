¿Puede un virus llamarse "sin nombre"?

El nombre es el resultado simple de "no quiero que le pongan el mío". El virus sin nombre causa una neumonía con un 40% de mortalidad no existiendo ni vacuna ni tratamiento ni prueba diagnóstica rápida. Los virus son identificados habitualmente con el nombre de la localidad de su aislamiento pero ni la población de Four Corners ni los Navajo estaban dispuestos a dejarse "identificar" con el nombre de un virus mortal.