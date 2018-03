¿A qué puede oler una vagina? [ENG]  

Las vaginas siempre huelen aunque estén completamente sanas. Si has estado sudando o haciendo ejercicio puede que desprenda un olor más fuerte. Si huele a pescado probablemente tengas una infección por Gardnerella llamada vaginosis bacteriana (ver es.wikipedia.org/wiki/Gardnerella_vaginalis ). También puede ser signo de infección el olor a podrido o el olor agrio. El olor a cloro no se da por haberte bañado en una piscina sino por los lubricantes que has podido usar. El olor a pan es el natural porque en la vagina hay muchas levaduras.