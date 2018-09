Por qué puede explotar un portátil, como ha ocurrido en el Metro de Madrid

Esta mañana ha explotado un portátil en la Línea del Metro de Madrid, dejando al menos 6 heridos (incluida la dueña del mismo), aunque ninguno de gravedad. A priori, y según la Policía Nacional, se trata de un accidente y no de algo provocado. Muchos se han sorprendido porque un ordenador pueda estallar, ¿se trata de algo común? Puede parecer que no, pero las explosiones de portátiles (en realidad, no explotan los portátiles, sino las baterías) son más comunes de lo que pensamos, aunque no dejan de ser poco frecuentes.