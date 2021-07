¿Se puede comprar un coche sin tener carnet de conducir?

En lo relativo a los vehículos, cualquier persona puede comprar un coche, siempre y cuando pueda pagarlo, obviamente. Evidentemente, si no tienes el permiso de conducir, no podrás ni sacar el coche del concesionario. Tendrá que hacerlo por ti un amigo o familiar que sí tenga carnet. . ¿Cómo va una aseguradora a cubrir a un supuesto conductor que no tiene permiso de conducir? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Este sería el escollo principal para ser propietario de un coche sin carnet.