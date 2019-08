¿Se puede añorar la dictadura?

En tiempos cada vez más complicados, se imponen soluciones cada vez más simples. Se manipula la memoria y se mitifica el pasado. No se quiere reconocer que, por más que no nos gusten el presente ni el futuro, ya no es posible volver atrás. Así las cosas, como dice Álvaro Corazón en el prólogo del libro, quizá tengamos que corregir la perspectiva que nos ha guiado hasta ahora en el análisis político, es decir, que ya no tendríamos tanto que plantearnos cuándo van a llegar ellos, los del Este, a nuestros estándares de vida...