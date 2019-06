Un pueblo zaragozano de 600 habitantes lanza un servicio de catering y lavandería para que los mayores sigan en sus casa

El Ayuntamiento de Lécera, en la comarca del Campo de Belchite, lleva trabajando más de cuatro años en un equipamiento que verá la luz en los próximos días y que también ha despertado interés en los pueblos de alrededor. Este centro social, que ha contado con una inversión de 300.000 euros, servirá en el domicilio un menú diario a aquellas personas mayores que por distintos motivos no pueden o no saben cocinar. "Hay señoras que ya no pueden valerse por sí mismas o ancianos, que se han quedado viudos, y no saben cocinar, ni hacerse una tortilla,