Un pueblo se queda sin repique de campanas nocturno por las protestas de un vecino de un piso turístico

Las campanas de la iglesia ya no suenan por la noche, descansan desde las 10 hasta las 8 de la mañana. El rector de la parroquia decidió silenciarlas ante las quejas del propietario de un piso turístico que afirmaba que sus clientes no podían dormir por su culpa. Las campanas no son necesarias para el funcionamiento de la parroquia, pero su tradicional sonido forma parte de la vida del pueblo.