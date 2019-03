Publio Terencio Africano tiene la solución para Meneame

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. O lo que es lo mismo: "Soy un hombre, nada humano me es ajeno". Entiendo que es la máxima a aplicar para revitalizar esta web. Cierto es que el primer paso exige privar de su desproporcionado poder a los negativizadores estériles que por frikismo (obtener su 0.2 que, para cualquier ser racional, no vale nada) o sectarismo tumban noticias sumamente interesantes, aprovechando el desmedido valor que el algoritmo da a los negativos. Pero no basta con desparasitar meneame: hay que renovarlo y diversificarlo.

Esta web es un agregador de noticias que en tiempos recientes se ha abierto a los artículos de opinión. En el fondo ambas cosas son coherentes, pues las noticias dan ideas e información, y los artículos persiguen ese mismo fin aunque en ellos la opinión tenga un peso mayor. Pero, en el fondo, la esencia de esta página es intercambiar datos y pensamientos para enriquecer el criterio propio.

La palabra escrita es la forma más usada para ello hasta el momento en meneame, pero podría darse un mayor valor a lo audiovisual, del mismo modo que generar espacios donde los usuarios puedan dialogar de una forma más atractiva que la que les ofrece el nótame o el mero cuadro de comentarios de una noticia. Se me ocurren las siguientes cosas:

-Crear espacios donde los usuarios puedan subir podcasts o vídeos elaborados por ellos, sean de temática política, artística o cualquier otra de las que tienen cabida en esta web. Así se fomenta la participación mediante vías más innovadoras y atractivas que el mero texto escrito. Se trata de que el meneante pueda compartir sus ideas y creaciones con la comunidad en lugar de limitarse a subir contenidos preexistentes.

-Organizar eventos en directo (tipo "te respondo" o incluso debates con gente interesante como periodistas que sean usuarios) para que los meneantes se interesen por entrar en la franja horaria durante la que se están celebrando, y puedan incluso participar en ellos mientras duran. Dichos eventos podrían ser audiovisuales, o como mínimo tipo radio.

-Fomentar la parte lúdica y de relación interpersonal dentro de la web. Mucha gente puede verse estimulada si, dentro de meneame, encuentra las vías para conocer a personas afines (sea de su ciudad o de otras partes del país) e incluso organizar quedadas.

-Crear apartados donde el personal pueda obtener información práctica que le ayude en su día a día, y compartirla con otros que puedan necesitarla.

-Dar un buen trato a la gente que integra la comunidad. Nadie permanece en los sitios donde no le tratan bien.

No son grandes ideas, pero seguro que vosotros podéis añadir más y mejores!