Publicado un exploit para el webkit del firmware 9.00 de PS4 que también afecta a PS5

Se trata de un avance que llega con sorpresa, ya que la misma vulnerabilidad también funciona sin ningún tipo de modificación en el webkit en el último firmware de PlayStation 5. Las vulnerabilidades en el webkit no tienen ninguna utilidad para el usuario final al no servir para cargar respaldos de juegos ni homebrew, solo permiten poner el pie en una puerta que abre paso a una habitación completamente cerrada. En el caso de PS5 no podemos olvidar que este es el primer exploit público en el webkit de la consola.