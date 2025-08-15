·
8
meneos
64
clics
Publicadas las primeras imágenes que revelan el misterioso proceso de implantación de un embrión humano
Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña recrean un útero artificial y observan en directo y de forma inédita uno de los momentos clave en el desarrollo de una persona
|
etiquetas
:
embrión
,
implantación
,
útero artificial
8
0
0
K
100
cultura
3 comentarios
#2
Asimismov
*
Explícame eso L-adecarboxylata, lo tuyo fue de un embarazo ectópico y con perdón, a ti te cagaron, adecarboxylata. ¿No?
Nah, tonterías.
La implantación de un óvulo fecundado es la leche.
0
K
12
#3
diablos_maiq
#2
y misterioso
0
K
10
#1
Leclercia_adecarboxylata
Qué recuerdos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
