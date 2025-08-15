edición general
Publicadas las primeras imágenes que revelan el misterioso proceso de implantación de un embrión humano

Publicadas las primeras imágenes que revelan el misterioso proceso de implantación de un embrión humano  

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña recrean un útero artificial y observan en directo y de forma inédita uno de los momentos clave en el desarrollo de una persona

