PSOE y Podemos asumen el coste de avalar la elección de Arnaldo para desbloquear el CGPJ

El objetivo último de renovar el CGPJ y controlar el Constitucional no es óbice, en opinión de algunos diputados del PSOE y de Unidas Podemos, para tener que votar "con una pinza en la nariz", como afeaba el socialista Odón Elorza. "Arnaldo no reúne condiciones de ejemplaridad. Votar en contra sería lo coherente", reconocía este miércoles el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, para acto seguido defender que era el precio a pagar, porque "un TC sin renovar es insostenible".