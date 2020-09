El PSOE se opone a pedir al CIS que pregunte por la monarquía

El PSOE no considera que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos deba preguntar por la opinión de los ciudadanos sobre la monarquía, o al menos no cree que el Congreso tenga que pedírselo. Por ello, los socialistas rechazarán esta semana la proposición no de ley presentada por Unidas Podemos para instar al instituto sociológico a que retome las preguntas sobre la Jefatura del Estado, que dejó de formular en 2015 sin dar una explicación.