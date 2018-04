El PSOE borra una carrera del currículum de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio

Fuentes de la Alcaldía aseguran que el currículum que maneja el partido es un error y no saben de donde ha salido la información. El PSOE modificó este lunes en su página web el currículum de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. En concreto, el partido eliminó la formación académica de la regidora que citaba que era diplomada en Magisterio por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sin embargo, nunca se diplomó en esa carrera. La empezó, pero no la terminó. De hecho, no tiene ningún título universitario.