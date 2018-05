El PSOE aceptaría convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Cs si Sánchez gana la moción de censura

El PSOE está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez gana la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy."Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber"