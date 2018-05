El psiquiatra republicano que salvó la vida por tratar a Millán Astray

Ante un paciente así, Villamil era consciente de que su vida peligraba. Y tanto, en una ocasión Millán Astray le llegó advertir de que si alguien se enteraba de que le estaba tratando le quitaría la vida. “Médico, has acertado pero que no lo sepa nadie porque si lo sabe alguien, te mato. Tu eres catedrático de medicina legal y psiquiatra, no quiero que se sepa que me estás tratando. ¡Que no se entere nadie. Soy soldado de brava legión!”