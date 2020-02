Un psicólogo recomienda Zelda Breath of the Wild para superar la adicción a Fortnite

Un psicólogo francés recomienda a los niños que se sientan enganchados a Fortnite que le dediquen tiempo a otro videojuego: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Michaël Stora es psicólogo y psicoanalista, uno de los miembros fundadores del ONMSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines) y profesor en la Université Pierre-et-Marie-Curie. Ha publicado diversos libros sobre educación y también sobre medios y videojuegos, como Télé et jeux vidéo, un bon dosage pour un bon usage en 2010.