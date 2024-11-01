Proyecto Glasswing Garantizando la seguridad del software crítico para la era de la IA| [EN]

Hoy anunciamos el Proyecto Glasswing. un modelo de vanguardia aún no publicado que supera con a cualquier otro en la detección y explotación de vulnerabilidades de día cero. En tan solo unas semanas, descubrió de forma autónoma miles de fallos críticos en todos los sistemas operativos, navegadores y proyectos the software libre analizados
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Presentaron Claude Mythos Preview*, un modelo de vanguardia aún no publicado que supera con creces a cualquier otro en la detección y explotación de vulnerabilidades de día cero. En tan solo unas semanas, descubrió de forma autónoma miles de fallos críticos en:
- Todos los principales sistemas operativos
- Todos los principales navegadores web
- Y muchos otros… » ver todo el comentario