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Proyecto Glasswing Garantizando la seguridad del software crítico para la era de la IA| [EN]

Proyecto Glasswing Garantizando la seguridad del software crítico para la era de la IA| [EN]

Hoy anunciamos el Proyecto Glasswing. un modelo de vanguardia aún no publicado que supera con a cualquier otro en la detección y explotación de vulnerabilidades de día cero. En tan solo unas semanas, descubrió de forma autónoma miles de fallos críticos en todos los sistemas operativos, navegadores y proyectos the software libre analizados

| etiquetas: ia , ai , seguridad , glasswing , anthropic , mythos
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JungSpinoza #1 JungSpinoza
Anthropic anunció hoy el Proyecto Glasswing, una nueva e importante iniciativa para utilizar la IA en la defensa de la ciberseguridad.

Presentaron Claude Mythos Preview*, un modelo de vanguardia aún no publicado que supera con creces a cualquier otro en la detección y explotación de vulnerabilidades de día cero. En tan solo unas semanas, descubrió de forma autónoma miles de fallos críticos en:

- Todos los principales sistemas operativos
- Todos los principales navegadores web
- Y muchos otros…   » ver todo el comentario
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