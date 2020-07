El Proyecto Freta de Microsoft detecta el malware de Linux (ING)

Microsoft Research ha anunciado un servicio de detección de malware basado en la nube llamado Proyecto Freta para detectar rootkits, criptómeros y cepas de malware no detectadas previamente que acechan en las imágenes de su máquina virtual en la nube de Linux. Mike Walker, director senior de New Security Ventures de Microsoft, declaró: "El Proyecto Freta es una hoja de ruta hacia la detección fiable de la nube que puede permitir a las empresas realizar barridos de descubrimiento completos y regulares de malware no detectado"