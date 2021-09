ProtonMail elimina «sin logs» de su política de privacidad

«Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar«. Un verso extraído de «Promesas que no valen nada», a mi juicio una de las mejores canciones de Los Piratas, podría servir para explicar, de una manera informal, en qué ha quedado uno de los compromisos del servicio de correo electrónico ProtonMail, tras lo ocurrido hace tan solo unos días. Algo que, al menos, ha ocasionado que la promesa que no vale nada ya no esté presente.