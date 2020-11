Protocolaristas y campechanos

Se atribuye a Aristóteles aquello de que “en el centro está la virtud”. Naturalmente que Aristóteles no era del CDS y ni siquiera de Ciudadanos. Con Casado, recién llegado al centro en el que no se sabe cuánto va a permanecer, (¡ya no está!), Aristóteles no se pararía ni a echar un cigarrillo. Tampoco parece muy claro qué sea el centro o el término medio entre dos extremos o qué sea un extremo y cuál el otro. Todo es un problema óptico, de cómo se vean las cosas y de qué referencias elija cada cual.