Protejamos Menéame

Iba a escribir esto en una, pero me quedé sin caracteres y me acordé de que existía este, así que me he lanzado a escribir aquí por primera vez. Espero estar a la altura de tan locuaces. :) También espero que algún @admin lea esto, aunque luego no esté de acuerdo, pero me gustaría, al menos, poner el foco en el tema que trato a continuación respecto a Menéame.No sé si otra gente estará de acuerdo, pero mi percepción personal es que esto se está llenando cada vez más de lo que se llaman, impresentables, ultraderechistas, provocadores sin escrúpulos, etc. Y lo peor es que, a veces, consiguen ser el centro de atención, lo cual, en mi opinión, es lamentable. Para ejemplo, un botón (leer este hilo es lo que me animó a escribir este texto):Como se puede comprobar, los protagonistas del hilo no son los buenos argumentos o las reflexiones interesantes, ni siquiera lo es el tema del que trata la noticia. No. El protagonista inesperado, espontáneo, es un provocador (por ser muy suave) que empieza a escribir simplezas sin parar, una tras otra; todo el mundo entra al trapo y al final tenemos un hilo contaminado. Un hilo en el que, posiblemente, alguien entre diciendo: "Voy a ver qué opina la gente y si se puede debatir" y salga diciendo: "Joder, para esto pongo Telecinco". Encima, este usuario, que posiblemente busca atención, ha conseguido su objetivo, que todos nos fijemos en él, a costa de degradar ela nivel de conversación entre Carmele Marchante y Mariló Montero (o peor aún) y, lo que es peor, de eclipsar posibles comentarios interesantes.Si esto fuera un caso aislado me lo tomaría como una mera anécdota y no le daría importancia, pero, lejos de eso, este comportamiento es cada vez más frecuente. Hay noticias en las que, cuando veo que hay cierta gente comentando, salgoy ni leo los comentarios porque me da pereza, y lo que es peor, a vecesYo no es que quiera un Menéame intelectualmente elitista ni nada por el estilo. Yo mismo no estoy, ni remotamente, en ninguna élite intelectual (si acaso en mi barrio, y no estoy seguro :P ), pero ¿es este el Menéame que queremos? ¿Queremos un Menéame en el que entramos casi con miedo diciendo: "A ver si hoy no hay mucho idiota hoy"? ¿Queremos un Menéame en el que le demos alpensando: "Estoy hasta las narices de los estúpidos que entran aquí, se me quitan las ganas de entrar"? Yo no. Yo quiero un Menéame en el que haya comentarios interesantes, la gente sea respetuosa, etc., aunque haya gente que opine lo contrario, incluso aunque haya gente cuya ideología me pueda parecer repulsiva, pero en el que opinen personas normales y que no traten de compensar sus déficits de personalidad o cualesquiera que sean sus problemas buscando atención aquí a base de provocaciones.Consecuentemente, mi opinión es que debería endurecerse el algoritmo, al menos, para los casos más extremos. Ojo: no busco censurar al que piensa distinto, es más, ni siquiera pretendería que se expulsara a gente por una o dos o tres o cuatro salidas de tono, pero sí creo que habría que ser muchísimo más duros con gente que tiene un comportamiento tóxico de forma constante.Mi opinión es que habría que tomar medidas más duras para estos casos, de forma que si un usuario tiene, por ejemplo, 10 comentarios (o el número que sea)en el mismo hilo debería ser baneado automáticamente. O si tiene 30en un mes, por ejemplo. Es decir, se puede tener una, o dos, o tres, o cuatro salidas de tono, pero cuando es un comportamiento, ya no reincidente, sinohabría que cortar por lo sano. ¿No estáis de acuerdo? No me parece de recibo que un usuario que diga una imbecilidad, y otra, y otra, y otra, y otra... pueda tener karma para decir veinte más por el mero hecho de que tiempo atrás mandara una noticia que tuvo cierto éxito, por ejemplo.Esto son solo ejemplos. Por supuesto, seguramente haya muchas más medidas a tomar, pero estas son las que se me han ocurrido.Entiendo que no se pueden poner puertas al campo, que siempre va a haber algún impresentable por ahí, que el mero hecho de que haya gente de dudosa intelectualidad hace de Menéame un reflejo más fiel de lo que es la sociedad. Tampoco pretendo que nos pongamos a banear a usuarios y quedarnos solos, pero hagamos algo con los que se pasan tres pueblos, por favor. Hasta hace un tiempo tenía 10 o 20 usuarios en ignorados y ahora he perdido la cuenta.Gracias a los que os habéis tragado este ladrillo y os deseo un feliz año a todos.