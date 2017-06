La protección de las mujeres no puede depender de una denuncia

Uno de los retos que afrontamos es identificar los casos de aquellas que no están preparadas para dar el paso o simplemente no pueden darlo. Ofrecer respuestas previas a la denuncia se convierte, así, en una pieza clave de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Son muchas las mujeres que demandan ayuda aunque no hayan interpuesto denuncia y se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar la situación de violencia de género para acceder al derecho a una asistencia social integral a través de una Orden de Protección.