El propulsor central del Falcon Heavy se estrella al aterrizar

El propulsor central de la primera etapa del cohete superpesado Falcon Heavy se ha estrellado durante el aterrizaje en una plataforma marítima no tripulada colocada en el océano Atlántico, informa The Verge. Esta información fue confirmada por la empresa SpaceX. Mientras que los propulsores exteriores lograron aterrizar con éxito el tercero no ha podido hacerlo como estaba previsto, golpeó el agua a una velocidad de 482 kilómetros por hora. www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=xTkpw2uXlns