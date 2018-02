A propósito de Salvados - Respuesta del veterinario entrevistado por Jordi Évole

No voy a ocultar mi sentimiento animalista, los que me conocen bien lo saben, pero voy a dejar de lado mi parte activista y vegana para ponerme el traje de veterinario y analizar de manera objetiva las repercusiones y comunicados que este vídeo ha generado. El motivo de publicar estas líneas no es contentar ni a unos ni a otros, sino intentar dar una versión basada en mi experiencia de lo que ahí, y en casos similares, sucede. No pretendo con esto tener la razón absoluta, nadie la tiene.