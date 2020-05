El propietario del bar La Frontera: «Estoy tocado y hundido»

«Pido perdón a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido, al que me critique y al que conoce cómo funciono, siempre he respetado las normas».Salas Gutiérrez asegura que por la mañana no tuvo ningún problema, los clientes guardaron la distancia de seguridad y ocuparon las 20 mesas que tenía instaladas en el establecimiento, pero por la tarde, sobre las ocho, todo se «transformó». «Comenzó a desmadrarse y se volvió incontrolable en cuestión de cinco minutos, cuando se puso a llover y la gente de fuera no quería mojarse»