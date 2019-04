Los programas de telerrealidad más originales

Todavía hay muchos otros formatos que no han pisado nuestro país. ¿Tendría el mismo éxito un programa que siguiera la vida de unos habitantes de una casa llena de fantasmas (de los de verdad)? Y si una vez tuvimos un autobús que recorrió las carreteras españolas con varios concursantes dentro, ¿por qué no recorrer ahora un país conociendo las barbas y bigotes mejor cuidados? Nosotros hablamos hoy de diez programas de telerrealidad que aún no conocen la televisión en España y que, quién sabe, algún día lo hagan.