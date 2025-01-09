Programa, programa, programa

-Bien, datos biométricos actualizados, titulo superior universitario, formulario policial, ficha bancaria, impuestos al día, huella de carbono, aquí veo una multa en reciclaje, pagada pero multa...
-Sí, confundí el nanocartón con el precompostado, pero pagué gustosamente la multa al momento.
-...Ficha médica, todo bien. Pasemos al Test de Votantes... Póngase este sensor en el dedo. Dígame tres puntos que recuerde del programa del Grupo Pópulus.
-Sí, liberalizar las leyes de conducción de los vehículos autónomos, aumentar el mínimo de hijos a dos por familia, ehm... Incrementar presupuesto de soldabots...
-Bien, ha mostrado dudas en la tercera, nada especial, medio segundo... Dígame tres del Partido Doble Equis.
-Ehm... Enviar tropas al conflicto de Madagascar...
-No, lo siento, eso es del Grupo Libertades. Este año no podrá votar.
-Por favor, deme otra oportunidad, necesito votar para la prima anual de voto... Tengo cuatro hijos y...
-Lo siento.