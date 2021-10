Una profesora afroamericana de una universidad en EE.UU. acusa a los blancos de estar "comprometidos a ser villanos"

Brittney Cooper, profesora afroamericana de estudios sobre mujeres y género y estudios africanos en la Universidad de Rutgers (EE.UU.), considera que "los blancos están comprometidos a ser villanos en su conjunto", según lo declaró el mes pasado durante una conferencia virtual publicada en el canal de YouTube de la revista 'The Root'. "Tenemos que sacar a estos hijos de puta [sic]", afirmó la mujer, en referencia a la gente de raza blanca, si bien aclaró que esto no es posible, porque no está a favor de un proyecto basado en la violencia.