«Por qué los Product Managers son el rol clave en el éxito de una empresa (Primera parte)»

El product manager es la persona que entiende cual es el problema a resolver, construye un producto creando ventaja competitiva y diseña un modelo de negocio alrededor del producto. Pensar, definir, construir y evolucionar el mejor producto, parte de un propósito (WHY) y el trabajo consisten en determinar qué ofrecer (WHAT), y gestionar cómo construirlo (HOW) para conseguir el impacto y objetivos deseados. Esto requiere de un pensamiento más creativo, que tenga en cuenta muchos parámetros de contexto, y navegar a veces por lo desconocido para p