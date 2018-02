Procesada una médica por no ingresar a un niño de 4 años con neumonía que murió por asfixia

La jueza aprecia indicios para juzgar a la investigada por una posible negligencia médica por no ordenar el ingreso del crío que, aquejado de una neumonía bacteriana, dificultad respiratoria y más de 39 grados de fiebre, falleció por asfixia. Según la instructora, la facultativa "no realizó más pruebas al menor, cuyo cuadro clínico reflejaba problemas respiratorios, ni solicitó la presencia de un especialista en pediatría, decidiendo no llevar a cabo el ingreso hospitalario del menor, ingreso que era procedente según el protocolo del hospital.