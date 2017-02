El problema del periodismo, resumido en la respuesta de un periódico a una lectora

Desde Publimetro decidieron contestar a un "Ufff, qué noticia tan importante" de una usuaria sobre uno de sus virales tal que así: "No lo es, lo sabemos, pero es una curiosidad que tiene el mayor tráfico de la semana… Lamentablemente, a la gente pareciera no importarle nuestros especiales sobre corrupción, el proceso de paz, la crisis de movilidad en Bogotá, etc. Pero lo seguiremos haciendo porque son necesarios, son importantes y es nuestra misión como medio. Esto es para pagar la nómina de los que hacen esas otras investigaciones.