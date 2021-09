El problema no es López

El problema no es M. A López y lo que pueda bullir en su deshabitada cabeza. Aquí el problema, y hace muchos años que se indica esto, es la Patrulla Canina. Un equipo que se merece todo lo malo que les pase, donde se siguen dando galones a un corredor que solo corre para sí mismo como Valverde, donde se ficha a jóvenes que se tiran tres o cuatro años y no son alineados para ninguna grande que no sea el Giro, y donde la dirección deportiva está a cargo de dos personas que están ahí simplemente por ser navarros...