El problema de la educación es que casi no hay consecuencias. Y todo tiene consecuencias

Los críos saben perfectamente lo que está mal y lo que está bien, como lo sabíamos nosotros cuando teníamos su edad y no entendíamos otras muchas cosas. Y entienden perfectamente que todo lo que hacen mal puede tener consecuencias negativas para ellos. Cuando dejamos que las cosas no tengan consecuencias estamos educando mal, porque todo en esta vida tiene consecuencias. Los niños tienen que ser corregidos, el castigo es un mal menor. El mal mayor es que no te corrijan ni te castiguen cuando no atiendes a las indicaciones para corregir un...